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Происшествия 7 апреля 2024 19:36

Стали известны подробности наезда поезда на подростка в Казани

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Стали известны подробности железнодорожного инцидента в Казани.

Как сообщили в Центральном МСУТ СКР, на 19-м км вблизи железнодорожной станции Аметьево Горьковской железной дороги почтово-багажный поезд совершил наезд на 16-летнего подростка. Отмечается, что парень шел вдоль железнодорожных путей в наушниках.

Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако наезд предотвратить не удалось. Подросток получил травмы и госпитализирован в больницу.

Фото: © Центральное МСУТ СКР

Проводится доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

#поезд сбил пешехода
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