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Стали известны подробности наезда поезда на подростка в Казани
Стали известны подробности железнодорожного инцидента в Казани.
Как сообщили в Центральном МСУТ СКР, на 19-м км вблизи железнодорожной станции Аметьево Горьковской железной дороги почтово-багажный поезд совершил наезд на 16-летнего подростка. Отмечается, что парень шел вдоль железнодорожных путей в наушниках.
Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако наезд предотвратить не удалось. Подросток получил травмы и госпитализирован в больницу.
Проводится доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
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