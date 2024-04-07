Стали известны подробности наезда поезда на подростка в Казани

Стали известны подробности железнодорожного инцидента в Казани.

Как сообщили в Центральном МСУТ СКР, на 19-м км вблизи железнодорожной станции Аметьево Горьковской железной дороги почтово-багажный поезд совершил наезд на 16-летнего подростка. Отмечается, что парень шел вдоль железнодорожных путей в наушниках.

Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако наезд предотвратить не удалось. Подросток получил травмы и госпитализирован в больницу.

Фото: © Центральное МСУТ СКР

Проводится доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».