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Происшествия 7 апреля 2024 17:35

На железнодорожной станции в Казани почтовый поезд сбил человека

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Как стало известно «Татар-информу», инцидент произошел сегодня на узловой станции Вахитово.

По предварительным данным, под поезд попал мужчина средних лет. Его госпитализировали в седьмую горбольницу.

Устанавливаются все обстоятельства.

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