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Стали известны подробности массового ДТП под Казанью: 20 авто и один пострадавший
Стали известны подробности массового ДТП на М7, которое произошло сегодня утром под Казанью.
Как сообщили в пресс-лужбе МВД по РТ, на 858км автодороги Москва – Уфа произошло семь дорожно-транспортных происшествий с участием порядка 20 транспортных средств.
В результате аварии один человек пострадал, его госпитализировали. На месте работают экипажи ДПС, дорожные службы и сотрудники МЧС.
Ранее мы опубликовали видео с места массовой аварии в Татарстане.
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