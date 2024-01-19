Стали известны подробности массового ДТП под Казанью: 20 авто и один пострадавший

Стали известны подробности массового ДТП на М7, которое произошло сегодня утром под Казанью.

Как сообщили в пресс-лужбе МВД по РТ, на 858км автодороги Москва – Уфа произошло семь дорожно-транспортных происшествий с участием порядка 20 транспортных средств.

В результате аварии один человек пострадал, его госпитализировали. На месте работают экипажи ДПС, дорожные службы и сотрудники МЧС.

Ранее мы опубликовали видео с места массовой аварии в Татарстане.