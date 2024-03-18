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В Альметьевске наледь с балкона многоэтажки упала на мужчину с пятимесячным ребенком
В Альметьевске на мужчину с пятимесячным ребенком упала наледь с многоквартирного дома. Льдина сошла с козырька балкона последнего этажа, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.
Предварительно, инцидент произошел в минувшую пятницу возле клиники педиатрии на улице Аминова.
«В результате схода снежной массы с козырька балкона последнего этажа пострадали мужчина, а также пятимесячный ребенок, находившийся в детской коляске. Ребенка госпитализировали, его мама не пострадала», – указали в ведомстве.
На место происшествия выезжал городской прокурор Ильдар Исмагилов. Ведомство организовало проверку по факту случившегося. В настоящее время возбуждено уголовное дело о халатности, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Причины и обстоятельства инцидента сейчас выясняются.
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