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Происшествия 8 октября 2024 22:32

Стали известны подробности ДТП с тремя погибшими в Чистопольском районе РТ

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Обстоятельства дорожной аварии на трассе Казань – Оренбург в Чистопольском районе, в которой погибли три человека, рассказали в Госавтоинспекции Татарстана.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

По данным ГАИ, водитель «Жигулей» 7-й модели без цели обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Scania. После чего Scania врезалась в автомобиль BMW, который ехал за «Жигулями».

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В результате водитель «Жигулей», водитель и пассажир BMW скончались на месте аварии.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ДТП произошло в 19.50 на 124-м километре трассы Казань – Оренбург.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

#ДТП с погибшими
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