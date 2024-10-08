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Стали известны подробности ДТП с тремя погибшими в Чистопольском районе РТ
Обстоятельства дорожной аварии на трассе Казань – Оренбург в Чистопольском районе, в которой погибли три человека, рассказали в Госавтоинспекции Татарстана.
По данным ГАИ, водитель «Жигулей» 7-й модели без цели обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Scania. После чего Scania врезалась в автомобиль BMW, который ехал за «Жигулями».
В результате водитель «Жигулей», водитель и пассажир BMW скончались на месте аварии.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что ДТП произошло в 19.50 на 124-м километре трассы Казань – Оренбург.
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