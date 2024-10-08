Стали известны подробности ДТП с тремя погибшими в Чистопольском районе РТ

Обстоятельства дорожной аварии на трассе Казань – Оренбург в Чистопольском районе, в которой погибли три человека, рассказали в Госавтоинспекции Татарстана.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

По данным ГАИ, водитель «Жигулей» 7-й модели без цели обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Scania. После чего Scania врезалась в автомобиль BMW, который ехал за «Жигулями».

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В результате водитель «Жигулей», водитель и пассажир BMW скончались на месте аварии.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ДТП произошло в 19.50 на 124-м километре трассы Казань – Оренбург.