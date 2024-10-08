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Происшествия 8 октября 2024 21:29

В столкновении фуры и легковушек на трассе в Татарстане погибли три человека

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В результате ДТП в Чистопольском районе погибли три человека.

Сегодня в 19:50 на 124 километре трассы Казань –Оренбург столкнулись автомобили Scania, BMW и «Жигули» 7-й модели.

На место выехал прокурор, все подробности выясняются.

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