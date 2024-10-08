В столкновении фуры и легковушек на трассе в Татарстане погибли три человека

В результате ДТП в Чистопольском районе погибли три человека.

Сегодня в 19:50 на 124 километре трассы Казань –Оренбург столкнулись автомобили Scania, BMW и «Жигули» 7-й модели.

На место выехал прокурор, все подробности выясняются.