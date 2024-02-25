Стали известны подробности ДТП с автобусом в Нижнекамском районе РТ

Появились подробности ДТП с автобусом в Нижнекамском районе РТ.

Напомним, сегодня около 15.30 на трассе Чистополь-Нижнекамск 58-летний водитель автобуса Hyundai превысил скорость и вылетел в кювет.

Как выяснилось,в салоне находились 40 пассажиров — они осмотрены медиками бригады скорой медицинской помощи, пострадавших нет, все убыли на попутных транспортных средствах.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняются органами внутренних дел. Ход проверки взяла на контроль прокуратура Нижнекамска.

«Надзорное ведомство даст оценку итоговому процессуальному решению», – сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.