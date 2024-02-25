news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 25 февраля 2024 16:42

В Нижнекамском районе РТ автобус с пассажирами вылетел в кювет

Скопировать ссылку

Фото: © Соцсети

Сегодня в Нижнекамском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

По предварительным данным ведомства, в районе четырех часов дня на автодороге Чистополь – Нижнекамск 58-летний водитель автобуса Hyundai превысил скорость и вылетел в кювет.

Все пассажиры осмотрены медиками бригады скорой медицинской помощи, пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#ДТП
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100