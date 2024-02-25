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В Нижнекамском районе РТ автобус с пассажирами вылетел в кювет
Сегодня в Нижнекамском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.
По предварительным данным ведомства, в районе четырех часов дня на автодороге Чистополь – Нижнекамск 58-летний водитель автобуса Hyundai превысил скорость и вылетел в кювет.
Все пассажиры осмотрены медиками бригады скорой медицинской помощи, пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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