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Происшествия 2 сентября 2024 10:34

Стали известны подробности ЧП на самолете Москва – Екатеринбург, где умерла пассажирка

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Фото: © Центральное МСУТ СКР

Стали известны подробности ЧП на самолете, который летел из Москвы в Екатеринбург и экстренно приземлился в казанском аэропорту. Одной из пассажирок стало плохо, она скончалась еще до приезда медиков скорой помощи.

Выяснилось, что пассажирка была 1997 года рождения. После посадки самолета медики констатировали ее смерть. Об этом сообщают в Центральном МСУТ СКР.

«Центральным МСУТ СК России проводится доследственная проверка в связи со смертью пассажирки самолета, совершившего вынужденную посадку в аэропорту Казани», – заявили в ведомстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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