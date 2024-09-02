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Самолет из Москвы экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажирки
Летевший из Москвы в Екатеринбург самолет совершил экстренную посадку в казанском аэропорту. Причиной стало плохое самочувствие пассажира. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе аэропорта.
«2 сентября в 03:47 в Международном аэропорту "Казань" по причине плохого самочувствия пассажира совершил вынужденную посадку борт, следовавший по маршруту Москва-Екатеринбург», – сообщили агентству.
Отмечается, что в аэропорт незамедлительно прибыла машина скорой медицинской помощи. «В 07:18 воздушное судно продолжило движение по маршруту», – уточнили в аэропорту.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, женщина скончалась до приезда скорой помощи. «Диагноз будет известен после проведения посмертного исследования», – добавили в ведомстве.
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