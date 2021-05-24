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Ру Тат
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24 мая 2021  16:03
Полина Шевчук

Стали известны подробности аварии в РТ, откуда пострадавшего забрал вертолет санавиации

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Как стало известно ИА «Татар-информ», авария произошла сегодня на 23-м автодороги Пестрецы – Янцевары. Предварительно установлено, что 65-летнему водителю «Лады» стало плохо за рулем. Он потерял управление автомобилем, машина вылетела с дороги в овраг.

«В результате аварии пассажирка легковушки скончалась на месте происшествия. Водителя забрали в больницу», – сообщили ИА «Татар-информ».

По данным агентства, в аварии погибла супруга водителя.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пострадавшего в аварии в Пестречинском районе Татарстана эвакуировали с места происшествия вертолетом санавиации. Мужчину доставили в РКБ.
 

#смертельное дтп #дтп татарстан #погибла пассажирка
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