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Ру Тат
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24 мая 2021  15:47

Вертолет санавиации РКБ впервые забрал пострадавшего прямо с места ДТП

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Пострадавшего в аварии в Пестречинском районе Татарстана эвакуировали вертолетом с места ДТП в РКБ Татарстана. Это первый случай эвакуации пострадавшего с места аварии в истории санавиации Татарстана. 

фото: пресс-служба РКБ

Как сообщили агентству, в пресс-службе РКБ, раньше вертолет забирал пострадавших из ближайшей ЦРБ. 

фото: пресс-служба РКБ

Транспортировка зависит от погодных условий, отдаленность места ДТП и светового дня – вертолет санавиации летает только в светлое время суток. 

Пациент в тяжелом состоянии доставлен в клинику, ему оказывается вся необходимая помощь.

фото: пресс-служба РКБ
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