Вертолет санавиации РКБ впервые забрал пострадавшего прямо с места ДТП

Пострадавшего в аварии в Пестречинском районе Татарстана эвакуировали вертолетом с места ДТП в РКБ Татарстана. Это первый случай эвакуации пострадавшего с места аварии в истории санавиации Татарстана.

фото: пресс-служба РКБ

Как сообщили агентству, в пресс-службе РКБ, раньше вертолет забирал пострадавших из ближайшей ЦРБ.

фото: пресс-служба РКБ

Транспортировка зависит от погодных условий, отдаленность места ДТП и светового дня – вертолет санавиации летает только в светлое время суток.

Пациент в тяжелом состоянии доставлен в клинику, ему оказывается вся необходимая помощь.