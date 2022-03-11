Стали известны подробности аварии со скорой помощью в центре Казани

У «Татар-информа» появились новые подробности страшной аварии с машиной скорой помощи на перекрестке Тихомирнова и Миннуллина. Как стало известно, скорая ехала с включенной мигалкой – ей не уступил дорогу автомобиль Ford Mondeo и влетел в машину медиков.

По обновленной информации, в результате ДТП пострадали четыре человека: двое фельдшеров и водитель скорой помощи, а также ребенок, находившийся в скорой.

Ранее агентство сообщало, что в центре Казани произошло массовое ДТП с машиной скорой помощи, есть пострадавшие.