Стали известны победители конкурса на самый красивый зимний двор в Татарстане

Фото: страница «ВКонтакте» Наргиза Камалова

«Татар-информ» объявляет итоги республиканского конкурса на лучшее зимнее оформление двора, который проводился совместно с Общественной палатой Татарстана.

Победителем в 2025 году стал Наргиз Камалов из Муслюмово. За него проголосовали 3 793 жителя республики (69,6%).

Двор жилого дома на ул. Кайманова, 11 в Нижнекамске занял второе место. За него было отдано 3 607 голосов (66,4%).

Третье место завоевал Данияр Аскаров из села Старое Курмашево Актанышского района. За участника проголосовали 3 086 человек (39,46%).

Всего в голосовании приняли участие 18 703 человека.

Всех трех победителей ждут денежные призы. Ознакомиться с результатами голосования можно на странице «Татар-информа» во «Вконтакте».