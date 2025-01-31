news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 31 января 2025 08:00

Стали известны победители конкурса на самый красивый зимний двор в Татарстане

Стали известны победители конкурса на самый красивый зимний двор в Татарстане
Фото: страница «ВКонтакте» Наргиза Камалова

«Татар-информ» объявляет итоги республиканского конкурса на лучшее зимнее оформление двора, который проводился совместно с Общественной палатой Татарстана.

Победителем в 2025 году стал Наргиз Камалов из Муслюмово. За него проголосовали 3 793 жителя республики (69,6%).

Двор жилого дома на ул. Кайманова, 11 в Нижнекамске занял второе место. За него было отдано 3 607 голосов (66,4%).

Третье место завоевал Данияр Аскаров из села Старое Курмашево Актанышского района. За участника проголосовали 3 086 человек (39,46%).

Всего в голосовании приняли участие 18 703 человека.

Всех трех победителей ждут денежные призы. Ознакомиться с результатами голосования можно на странице «Татар-информа» во «Вконтакте».

читайте также
Почтальон Печкин, змеи и сказочные мухоморы: выбираем лучший зимний двор в Татарстане
Почтальон Печкин, змеи и сказочные мухоморы: выбираем лучший зимний двор в Татарстане
#снежные фигуры #конкурс на лучшее новогоднее оформление
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Весь мазут собрать до лета нереально»: как татарстанцы спасают птиц и пляжи Черного моря

«Весь мазут собрать до лета нереально»: как татарстанцы спасают птиц и пляжи Черного моря

30 января 2025
«Кармен», «Манон Леско» и концентрат Светланы Касьян: каким будет Шаляпинский фестиваль

«Кармен», «Манон Леско» и концентрат Светланы Касьян: каким будет Шаляпинский фестиваль

30 января 2025