Стали известны победители конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

Названы победители 32-го республиканского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ.

Первое место заняла команда ЮИД Казани, руководителем которой является Михаил Храмов. Второе место взяла команда ЮИД Балтасинского района, под руководством Раниля Гилязова. Бронза – за командой ЮИД Советского района Казани (руководитель Михаил Храмов).

Организаторами конкурса стали Министерство образования и науки РТ, Госавтоинспекция Татарстана и ГБУ «Безопасность дорожного движения». Конкурс состоит из двух этапов – городского и районного. У участников проверили знания ПДД, основы оказания медпомощи, умение управлять велосипедом и другие важные на дороге навыки.