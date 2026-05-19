Более 230 юных инспекторов соревнуются в знании ПДД в Камском Артеке

С 19 мая в Камском Артеке проходит 32-й республиканский конкурс «Безопасное колесо», в котором принимают участие более 232 юных участников движения.

Организаторами конкурса стали Министерство образования и науки РТ, Госавтоинспекция Татарстана и ГБУ «Безопасность дорожного движения». Конкурс состоит из двух этапов – городского и районного. У участников будут проверять знания ПДД, основ оказания медпомощи, умение управлять велосипедом и другие важные на дороге навыки. Также команды представят свои творческие работы на тему «Вместе – за безопасность дорожного движения».

Через три дня, 22 мая, в Полилингвальном образовательном комплексе «Адымнар-Нижнекамск» пройдет торжественная церемония закрытия конкурса. Победителям вручат дипломы и медали, а за первое место дадут кубок абсолютного победителя.