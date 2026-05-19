news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 19 мая 2026 18:00

Более 230 юных инспекторов соревнуются в знании ПДД в Камском Артеке

Читайте нас в
Телеграм
Более 230 юных инспекторов соревнуются в знании ПДД в Камском Артеке
Фото: Госавтоинспекция Татарстана

С 19 мая в Камском Артеке проходит 32-й республиканский конкурс «Безопасное колесо», в котором принимают участие более 232 юных участников движения.

Организаторами конкурса стали Министерство образования и науки РТ, Госавтоинспекция Татарстана и ГБУ «Безопасность дорожного движения». Конкурс состоит из двух этапов – городского и районного. У участников будут проверять знания ПДД, основ оказания медпомощи, умение управлять велосипедом и другие важные на дороге навыки. Также команды представят свои творческие работы на тему «Вместе – за безопасность дорожного движения».

Через три дня, 22 мая, в Полилингвальном образовательном комплексе «Адымнар-Нижнекамск» пройдет торжественная церемония закрытия конкурса. Победителям вручат дипломы и медали, а за первое место дадут кубок абсолютного победителя.

#гаи #конкурс #знание пдд
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Умер выдающийся казанский хирург-онколог Евгений Сигал

Умер выдающийся казанский хирург-онколог Евгений Сигал

19 мая 2026
МЧС напомнило о мерах безопасности при граде и сильном ветре, ожидающихся в РТ

МЧС напомнило о мерах безопасности при граде и сильном ветре, ожидающихся в РТ

19 мая 2026
Новости партнеров