Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Стали известны планы Путина на последнюю неделю 2023 года
25-26 декабря Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителями стран СНГ и ЕАЭС, а затем совещание в Санкт-Петербурге по вопросам развития города и пригородов. Анонс событий в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
Кроме того, в планах Президента — заседание Государственного совета о роли педагога и наставника и несколько рабочих встреч.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что во время новогодних праздников Путин может взять небольшую паузу в рабочем графике.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»