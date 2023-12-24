Стали известны планы Путина на последнюю неделю 2023 года

25-26 декабря Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителями стран СНГ и ЕАЭС, а затем совещание в Санкт-Петербурге по вопросам развития города и пригородов. Анонс событий в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Кроме того, в планах Президента — заседание Государственного совета о роли педагога и наставника и несколько рабочих встреч.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что во время новогодних праздников Путин может взять небольшую паузу в рабочем графике.