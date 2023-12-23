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Политика 23 декабря 2023 18:55

Песков: Путин может сделать небольшую паузу в работе на новогодних праздниках

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В предстоящие новогодние праздники Президент России Владимир Путин может взять небольшую паузу в работе. Однако полностью воспользоваться ими он не планирует. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Частично, наверное, но полностью он никогда не использует», — цитирует его ТАСС.

Напомним, что выходные в России продлятся с 30 декабря по 8 января.

#Владимир Путин #новогодние праздники
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