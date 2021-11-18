Названы отрасли Татарстана, где от Covid-19 привились более 80% работников

Во многих отраслях Татарстана число привитых сотрудников в настоящее время превышает 80%. Об этом сообщил сегодня заместитель гендиректора Ассоциации предприятий и промышленников РТ Виктор Дмитриев за круглым столом в Казани.

«В лесоперерабатывающей отрасли привито 84% работников, в оборонно-промышленном комплексе — 85%, в машиностроении — 87%, в химии — 89%, энергетике — 93%, в нефтедобыче — 94%, а газовой промышленности — 95%», — сказал он.

Главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Флера Амрахова отметила, что за последние сутки в республике зарегистрирован 271 новый случай заражения. Высокий уровень заболеваемости отмечается в Набережных Челнах, Чистопольском, Спасском, Алексеевском и Лаишевском районах республики. Спикер отметила, что число привитых в трудовых коллективах не должно быть ниже 80%.

Круглый стол по вопросам регулирования трудовых отношений в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 прошел в Казани в здании Федерации профсоюзов РТ. В его работе приняли участие представители Минтруда РТ, Управления Роспотребнадзора по РТ, Ассоциации предприятий и промышленников РТ и другие.