news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
18 ноября 2021  12:39

За сутки 271 татарстанец заболел коронавирусом

news_top_970_100

За последние сутки в Татарстане коронавирусом заболел 271 человек. Шестеро татарстанцев заразились Covid-19 за пределами республики, все остальные случаи контактные.

«78 человек госпитализировано, 193 получают лечение на дому», – говорится в сообщении Минздрава РТ.

Большая часть случаев приходится на столицу республики – 174 заболевших. 34 больных зарегистрировали в Набережных Челнах. Среди районов больше всего случаев выявили в Пестречинском (6).

По состоянию на 18 ноября в республике коронавирусом заболели почти 35 тыс. человек, выздоровели 27,6 тыс., включая 192 за последние сутки.

#Коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное