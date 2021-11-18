За сутки 271 татарстанец заболел коронавирусом

За последние сутки в Татарстане коронавирусом заболел 271 человек. Шестеро татарстанцев заразились Covid-19 за пределами республики, все остальные случаи контактные.

«78 человек госпитализировано, 193 получают лечение на дому», – говорится в сообщении Минздрава РТ.

Большая часть случаев приходится на столицу республики – 174 заболевших. 34 больных зарегистрировали в Набережных Челнах. Среди районов больше всего случаев выявили в Пестречинском (6).

По состоянию на 18 ноября в республике коронавирусом заболели почти 35 тыс. человек, выздоровели 27,6 тыс., включая 192 за последние сутки.