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Стали известны названия шести новых улиц в Приволжском районе Казани
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Названия получили несколько улиц в Приволжском районе Казани. Четыре из них расположены в жилом массиве «Лесная поляна». Об этом сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Их назовут в честь известных татарстанцев:
- заслуженного деятеля науки РФ и РТ, академика Академии наук РТ, доктора филологических наук, языковеда Диляры Тумашевой;
- заслуженного деятеля искусств РТ, народного поэта РТ, публициста, переводчика Лены Шакирзяновой («улица Лены Шагирзян»);
- заслуженного работника культуры ТАССР, писателя, публициста, переводчика Тауфика Айдельдинева («улица Тауфика Айди»);
- Российского книгоиздателя и просветителя, известного типографа начала XX века Ивана Харитонова.
Еще две вновь формируемые улицы станут называться «улица Тирякле» и «Кызыл Ромашка».
Ранее «Татар-информ» рассказал о названиях четырех улиц в новом жилмассиве Советского района Казани.
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