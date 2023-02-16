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Общество 16 февраля 2023 10:06

Стали известны названия шести новых улиц в Приволжском районе Казани

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Названия получили несколько улиц в Приволжском районе Казани. Четыре из них расположены в жилом массиве «Лесная поляна». Об этом сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Их назовут в честь известных татарстанцев:

  • заслуженного деятеля науки РФ и РТ, академика Академии наук РТ, доктора филологических наук, языковеда Диляры Тумашевой;
  • заслуженного деятеля искусств РТ, народного поэта РТ, публициста, переводчика Лены Шакирзяновой («улица Лены Шагирзян»);
  •  заслуженного работника культуры ТАССР, писателя, публициста, переводчика Тауфика Айдельдинева («улица Тауфика Айди»);
  • Российского книгоиздателя и просветителя, известного типографа начала XX века Ивана Харитонова.

Еще две вновь формируемые улицы станут называться «улица Тирякле» и «Кызыл Ромашка».

Ранее «Татар-информ» рассказал о названиях четырех улиц в новом жилмассиве Советского района Казани.

#улицы казани
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