Стали известны названия шести новых улиц в Приволжском районе Казани

Названия получили несколько улиц в Приволжском районе Казани. Четыре из них расположены в жилом массиве «Лесная поляна». Об этом сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Их назовут в честь известных татарстанцев:

заслуженного деятеля науки РФ и РТ, академика Академии наук РТ, доктора филологических наук, языковеда Диляры Тумашевой;

заслуженного деятеля искусств РТ, народного поэта РТ, публициста, переводчика Лены Шакирзяновой («улица Лены Шагирзян»);

заслуженного работника культуры ТАССР, писателя, публициста, переводчика Тауфика Айдельдинева («улица Тауфика Айди»);

Российского книгоиздателя и просветителя, известного типографа начала XX века Ивана Харитонова.

Еще две вновь формируемые улицы станут называться «улица Тирякле» и «Кызыл Ромашка».

Ранее «Татар-информ» рассказал о названиях четырех улиц в новом жилмассиве Советского района Казани.