Новые улицы в Казани назовут в честь участников Великой Отечественной, актрисы и врача

Стали известны названия четырех новых улиц в новом жилом массиве «Изумрудная долина» в Советском районе Казани. Их назовут в честь двух ветеранов Великой Отечественной войны, заслуженного врача РФ и актрисы. Об этом сообщается в сборнике документов и правовых актов столицы РТ.

Так, первая из улиц получит название «улица Михаила Родных» — в честь подполковника, Героя Советского союза, участника Великой Отечественной войны.

Вторая — «улица Татьяны Емелиной» — в честь участницы Великой Отечественной, замминистра здравоохранения РТ по охране здоровья женщин и детей, персонального пенсионера РСФСР.

Третья станет называться «улица Владимира Муравьева» — именем заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, создателя эндоскопического центра Минздрава Татарстана.

Четвертая — «улица Исламии Махмутовой» — именем заслуженной артистки РСФСР, актрисы Татарского государственного театра драмы и комедии им. Карима Тинчурина, заслуженной артистки РТ.