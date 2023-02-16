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Общество 16 февраля 2023 09:42

Новые улицы в Казани назовут в честь участников Великой Отечественной, актрисы и врача

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Стали известны названия четырех новых улиц в новом жилом массиве «Изумрудная долина» в Советском районе Казани. Их назовут в честь двух ветеранов Великой Отечественной войны, заслуженного врача РФ и актрисы. Об этом сообщается в сборнике документов и правовых актов столицы РТ.

Так, первая из улиц получит название «улица Михаила Родных» — в честь подполковника, Героя Советского союза, участника Великой Отечественной войны. 

Вторая — «улица Татьяны Емелиной» — в честь участницы Великой Отечественной, замминистра здравоохранения РТ по охране здоровья женщин и детей, персонального пенсионера РСФСР. 

Третья станет называться «улица Владимира Муравьева» — именем заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, создателя эндоскопического центра Минздрава Татарстана.

Четвертая — «улица Исламии Махмутовой» — именем заслуженной артистки РСФСР, актрисы Татарского государственного театра драмы и комедии им. Карима Тинчурина, заслуженной артистки РТ.

#улицы казани #наименование улиц
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