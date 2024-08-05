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Стали известны критерии отбора инструкторов на курсы по подготовке бойцов СВО в Татарстан
Принять участие в образовательном процессе в качестве инструктора по подготовке бойцов-контрактников в Татарстане может каждый, кто имеет боевой опыт или медицинскую специальность. Об этом «Татар-информу» рассказал руководитель спортивно-технического клуба «Центр» ДОСААФ РТ Айрат Багавиев.
«Несмотря на плотное расписание будущие воины каждый день видятся со своими наставниками и педагогами. Они получают от них ценные указания, вплоть до того, стоит ли часто звонить домой и кому стоит звонить, как общаться с близкими и родными. Инструкторы – это не только педагоги, но и наставники, братья. Как второй отец, инструктор подскажет и будет всей душой беспокоиться о приобретенных бойцом навыках. Ребята делятся своим богатым опытом. Те, кто ранее принимал участие в охране общественного порядка на Северном Кавказе, сказали, что теперь это совершенно другие условия, другая идеология и другие столкновения», – рассказал Айрат Багавиев.
Напомним, в Татарстане заработали курсы для бойцов-контрактников. За пять дней будущие воины научатся обращаться с оружием, оказывать медицинскую помощь себе и товарищам, а также управлять беспилотными летательными аппаратами.
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