Стали известны критерии отбора инструкторов на курсы по подготовке бойцов СВО в Татарстан

Принять участие в образовательном процессе в качестве инструктора по подготовке бойцов-контрактников в Татарстане может каждый, кто имеет боевой опыт или медицинскую специальность. Об этом «Татар-информу» рассказал руководитель спортивно-технического клуба «Центр» ДОСААФ РТ Айрат Багавиев.

«Несмотря на плотное расписание будущие воины каждый день видятся со своими наставниками и педагогами. Они получают от них ценные указания, вплоть до того, стоит ли часто звонить домой и кому стоит звонить, как общаться с близкими и родными. Инструкторы – это не только педагоги, но и наставники, братья. Как второй отец, инструктор подскажет и будет всей душой беспокоиться о приобретенных бойцом навыках. Ребята делятся своим богатым опытом. Те, кто ранее принимал участие в охране общественного порядка на Северном Кавказе, сказали, что теперь это совершенно другие условия, другая идеология и другие столкновения», – рассказал Айрат Багавиев.

Напомним, в Татарстане заработали курсы для бойцов-контрактников. За пять дней будущие воины научатся обращаться с оружием, оказывать медицинскую помощь себе и товарищам, а также управлять беспилотными летательными аппаратами.

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Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52, либо по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.