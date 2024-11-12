Стали известны имена ведущих телеконкурса детской авторской песни «Наше поколение»

Вести финал Международного телевизионного конкурса детской авторской песни «Наше поколение» — Junior song contest «Our generation» (OGSC), который пройдет в Казани с участием детей и подростков из 15 стран, будут Алексей Воробьев и Регина Тодоренко. Вместе со звездами на сцену выйдут юные Екатерина Деева и Марго Шведова. Обе они имеют большой опыт ведения подобных мероприятий, а также успешно выступают со своими песнями и снимаются в кино.

На площадке казанской Академии тенниса к 16 ноября (именно на эту дату назначен финал) возведут масштабную сцену с профессиональным звуком и современным оборудованием.

Главным организатором и учредителем конкурса является Центр творческого развития «Академия современного искусства». Проводится он при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Президентского фонда культурных инициатив и Правительства РТ. Стратегическим партнером конкурса выступает «Движение первых». Информационные партнеры — телеканал НТВ и Детское радио. Международный информационный партнер конкурса — TV BRICS.

«Признаюсь, я очень рад и нахожусь в предвкушении того, что буду вести такой масштабный международный конкурс. На сцену выйдут дети из 15 стран мира. И музыку многих из них мы, возможно, услышим впервые. Например, таких стран, как Уганда, Кения, Мадагаскар, Эфиопия… Мне будет безумно интересно познакомиться с их музыкальной культурой. Уверен, что мы все: и ведущие, и зрители в зале, и телезрители у своих экранов получим удовольствие от грандиозного представления, к которому дети готовились несколько месяцев. И, конечно же, желаю удачи участникам!» — заявил Алексей Воробьев.

В минувшие выходные в столицу Татарстана приехали дети и подростки из разных стран мира, чтобы принять участие в конкурсе со своими авторскими песнями и подружиться друг с другом. Организаторы конкурса подготовили для них образовательную и познавательную программу: мастер-классы от профессионалов, творческие встречи, экскурсии, а также разнообразные мероприятия, цель которых — поближе познакомиться с музыкальной культурой других государств.

В первый день недели состоялось знакомство иностранных делегаций с организаторами и друг с другом. Перед зарубежными гостями со словами приветствия выступила генеральный продюсер конкурса и учредитель «Академии современного искусства» Стелла Хачанянц. Она поблагодарила всех за участие, пожелала успеха в финале и хорошего времяпрепровождения в России. Многие конкурсанты привезли с собой подарки: фенечки с символикой своих стран, сувениры в виде магнитов, брелоков и даже пирожное-картошку. Они с большим удовольствием обменялись ими во время знакомства.

После небольшой официальной части участники «Нашего поколения» отправились на обзорную экскурсию по столице РТ. Под конец экскурсии их привезли в Казанский Кремль, где они посетили мечеть «Кул Шариф» и Благовещенский собор. В тот момент, когда иностранные делегации собрались на смотровой площадке Кремля, пошел снег. Многие дети и сопровождающие их взрослые из южных стран увидели его впервые. Они ловили снежинки, фотографировали их, снимали видеоролики и повторяли, что это «самое настоящее русское чудо».

После экскурсии все юные конкурсанты отправились на репетицию. Им предстояло еще одно знакомство с российской культурой. Они разучили гимн «Нашего поколения». Не всё давалось артистам легко и с первого раза, особенно пришлось потрудиться над словосочетаниями «вспыхнут софиты», «сольются голоса» и словом «мгновения». Но всё же гимн был выучен. Как это получилось, можно будет узнать только в финале конкурса.

В конкурсе участвуют талантливые дети и подростки в возрасте от 9 до 16 лет. Обязательное условие — живое исполнение новой композиции, созданной участником в одиночестве или в соавторстве. В 2024 году в конкурсе «Наше поколение» принимают участие дети и подростки из 15 стран мира. Помимо России, это Китай, Бразилия, Уганда, Кения, Мадагаскар, Египет, Монголия, Нигерия, Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Узбекистан и Эфиопия. РФ будет представлять фолк-группа «Ежевика» с песней «Хлебные косы».

Кто победит в конкурсе — определит профессиональное жюри. Также любой желающий сможет проголосовать за понравившуюся песню на сайте проекта. Если мнения профессионального и народного жюри не совпадут, то будут объявлены два победителя, как это было и в прошлом году.

По многочисленным просьбам поклонников трансляция финала конкурса «Наше поколение», который пройдет 16 ноября в Казани, была перенесена на 21.20 по московскому времени. Такое решение принято, чтобы как можно большее количество зрителей смогли увидеть выступления участников из 15 стран и узнать имя победителя или победителей в эфире федерального канала НТВ.