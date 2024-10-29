Участниками конкурса «Наше поколение» в Казани станут дети из 15 стран

Дети из 15 стран примут участие в Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни «Наше поколение» — Junior song contest «Our generation» (OGSC), который пройдет в Казани этом году. Претенденты возрастом от 9 до 16 лет выступят на конкурсе со своими авторскими песнями.

Помимо Российской Федерации — это Китайская Народная Республика, Федеративная Республика Бразилия, Республика Уганда, Республика Кения, Республика Мадагаскар, Арабская Республика Египет, Монголия, Федеративная Республика Нигерия, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Индия, Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия.

В столицу Татарстана юные исполнители приедут 10 ноября. Организаторы конкурса подготовили для гостей образовательную и познавательную программу: мастер-классы от профессионалов, творческие встречи, экскурсии, а также разнообразные мероприятия, цель которых поближе познакомиться с музыкальной культурой других государств.

Финал конкурса состоится 16 ноября на площадке Академии тенниса, где будет возведена масштабная сцена с профессиональным звуком и современным оборудованием. Победителя конкурса выберет профессиональное жюри.

Также любой желающий может проголосовать за понравившуюся песню путем зрительского голосования на официальном сайте проекта. Если мнения профессионального и народного жюри не совпадут, то по итогу будут объявлены два победителя, как это было в прошлом году.

Финал конкурса и награждение состоится 16 ноября 2024 г. и будет транслироваться в 16:30 в прямом телевизионном эфире на федеральном канале НТВ.

Главным организатором и учредителем конкурса «Наше поколение» является Центр творческого развития «Академия современного искусства». Проводится он при поддержке МИД РФ, Президентского фонда культурных инициатив и Правительства РТ.

Стратегическим партнером конкурса выступает Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых». Информационный партнер — телеканал НТВ. Международный информационный партнер конкурса — TV BRICS.