Стали известны гонорары звезд татарской эстрады за новогодние корпоративы

Выступление звезд татарской эстрады на корпоративах в среднем обойдется от полумиллиона рублей. Например, выступления Салавата Фатхетдинова начали бронировать уже за полгода. Певец выступит не только в Татарстане, но также отправится с программой в Москву, Тюмень, Екатеринбург и Уфу, рассказал «Татар-информу» его концертный директор Марсель Имамов. В Казани корпоратив запланирован на 31 декабря – работать коллектив будет почти до полуночи.

«Как таковой программы нет. Люди просто хотят услышать все его хиты. Один выход рассчитан примерно на 40 минут. Гонорар – не секрет, от 500 тысяч до миллиона рублей, все зависит от расстояния и пожеланий клиента. Выступает Салават со своей группой, бэк-вокалистками», – уточнил собеседник информагентства.

В графике Данира Сабирова в начале декабря оставалась лишь пара свободных дней, в которые его можно пригласить с выступлением на корпоратив, рассказала концертный директор Миляуша Сабирова. За выступление певец вместе с группой из десяти человек просит от 500 тысяч рублей.

У Фирдуса Тямаева тоже заняты практически все даты до 31 декабря. Осталась та же пара свободных дней, но певец признался, что вряд ли согласится в них выступать: «Я тоже устаю, мы в этот период очень плотно работаем».

«У нас нет конкретной программы. Иногда приглашают на 40 минут, но я точно знаю, что этого будет недостаточно. Потому что народ не отпускает, там нужно минимум полтора часа. Гонорар? Все зависит от заказчика, здесь я не капризничаю. Нет у меня каких-то лимитов. Есть заказы на 300 тысяч, бывает и на 500-800 тысяч рублей. Всегда работаем коллективом из 20 человек. Вот в Набережных Челнах был заказ, сказали: потолок – 400 тысяч. Но чем сидеть дома, лучше я поеду с командой, отработаю. И всем будет приятно», – поделился Тямаев с «Татар-информом».

Он также отметил, что с каждого праздника старается перечислять деньги в свой собственный фонд на нужды бойцов специальной военной операции. И заработанные на новогодних корпоративах средства не станут исключением.

Подробнее о том, во сколько обойдется корпоративная вечеринка в Казани, какую программу хотят видеть гости и какие есть альтернативные способы встретить праздник – в материале «Дед Мороз, иммерсивное шоу, татарские звезды: Казань готовится к новогодним корпоративам».