Дед Мороз, иммерсивное шоу, татарские звезды: Казань готовится к новогодним корпоративам

Грядет череда новогодних корпоративов. Во сколько обойдется вечеринка в Казани, какую программу хотят видеть гости и какие есть альтернативные способы встретить праздник – в материале «Татар-информа».





Бронирование залов на новогодние корпоративы в ресторанах Казани началось еще в августе

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Цены на корпоративы стартуют от 3 тысяч рублей с человека

Бронирование залов на новогодние корпоративы в ресторанах Казани началось еще в августе, рассказала «Татар-информу» исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Галина Шарафутдинова. В это время начали поступать заказы от корпоративных клиентов, которые планируют провести мероприятие на 50 человек и больше для своих сотрудников в пиковые даты – с 25 по 30 декабря.

Основной же спрос стартовал в октябре, активно бронирование шло в ноябре. На сегодняшний день забронировать ресторан на даты с 20 по 31 декабря уже практически невозможно. Места остались только на так называемые сборные корпоративные солянки, когда в зале одновременно находятся сотрудники нескольких организаций. И попасть туда уже можно только в будни.

Галина Шарафутдинова: «У людей сейчас нет таких страхов, появилась уверенность в безопасности. Покупательская способность на сегодняшний день выше, чем в прошлом году» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Прирост по отношению к предыдущим годам есть. У людей сейчас нет таких страхов, появилась уверенность в безопасности. Покупательская способность на сегодняшний день выше, чем в прошлом году. Если в прошлом году можно было забронировать корпоратив от 1,8−2 тысяч рублей [с человека], то сегодня цены начинаются с 3 тысяч. Рост связан не столько с продуктами, стоимостью блюд, сколько с тем, что за последнее время существенно выросла стоимость развлекательной программы», – отметила Шарафутдинова.

По словам владелицы сети ресторанов 1st Gallery Анастасии Голяшевой, первые запросы на новогодние корпоративы поступили к ним в середине сентября. Бронируют залы в среднем на 10-50 человек. На данный момент еще остались свободные места на некоторые даты уже в отдалении от 31 декабря, однако и их разбирают быстро. Особого ажиотажа в этом году собеседница «Татар-информа» не заметила, однако перед Новым годом, по ее словам, спрос в принципе был всегда.

«Запросы стандартные: хорошая программа, ассортимент блюд и приемлемый депозит. У нас депозит зависит от дня проведения и варьируется в пределах от 4 до 8 тысяч», – заключила собеседница «Татар-информа».

Ввиду повышенного спроса на новогодние корпоративы для персонала ресторанов и кафе наступает напряженный период Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Работа 31 декабря – это не про деньги, а про имидж»

Ввиду повышенного спроса на новогодние корпоративы для персонала ресторанов и кафе наступает напряженный период. В отрасли в целом не хватает работников, однако Галина Шарафутдинова заверила: до 31 декабря проблем возникнуть не должно. На помощь будут приглашать сотрудников, которые не работают постоянно на предприятиях общественного питания.

«Работать 31 декабря для многих становится нерентабельно, потому что оплата персонала – в двойном размере, программа в новогоднюю ночь очень дорогая. Здесь уже не про деньги, а про имидж. Рестораны хотят дать возможность гостям, лояльным этому заведению, провести Новый год в атмосфере, которая им нравится», – отметила она.

Однако большая часть рестораторов выступают за то, чтобы дать возможность своим сотрудникам встретить Новый год в семье, в кругу близких и друзей. Работодатели сегодня стараются создать комфортные условия для персонала не только в работе, но и для отдыха.

«Это фактор проявления лояльности со стороны работодателя. Все понимают, что устойчивый бренд компании – ключ к успеху», – подчеркнула Шарафутдинова.

Атмосферу праздника задает концертная программа с ведущим, музыкой, приглашенными артистами и интересными номерами Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Традиционные конкурсы уходят»

Вкусная еда на корпоративе важна, но сегодня потребителям этого недостаточно. Атмосферу праздника задает концертная программа с ведущим, музыкой, приглашенными артистами и интересными номерами.

«В предыдущие годы мы озвучивали, что будет вечер с Дедом Морозом, Снегурочкой и шоу-программой, и этого было достаточно. В этом году люди хотят знать, что именно входит в программу, какие именно будут артисты. Предпочтения отдаются популярным кавер-группам. Осведомленность гостей растет во всех областях. Аудитория хорошо принимает артистов оригинального жанра. Есть спрос на фокусников. Традиционные конкурсы уходят, взамен гости готовы принимать участие в иммерсивных спектаклях, где их вовлекают в игру через театрализованное действие», – рассказала Галина Шарафутдинова.

На сайте «Горько.ру» цены на услуги ведущих на новогодние корпоративы стартуют от 30 тысяч рублей и доходят до 120 тысяч. Если необходимы диджей и световое оформление – к ценнику плюсуют еще 10-15 тысяч, хотя у некоторых все это уже включено в программу. И, конечно, чем ближе к Новому году, тем дороже. В последние две недели стоимость услуг у топовых ведущих доходит до 200 тысяч. Зато они готовы развлекать гостей всеми возможными способами: смонтировать с ними видеосюрприз, выступить со стендап-шоу, сыграть на музыкальных инструментах.

Есть также сокращенные программы на один-три часа, они обойдутся в среднем в 15-30 тысяч рублей.

Программа зависит от бюджета. Чаще всего заказывают ведущего вместе с диджеем Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В этом году люди начали бронировать чуть позже, но на 31 декабря меня забронировали уже в начале августа. Программа зависит от бюджета. Чаще всего заказывают ведущего вместе с диджеем. Предлагаем также разные развлекательные программы: Дед Мороз и Снегурочка, певцы. В последнее время очень полюбили квиз-конкурсы. Наша программа обычно рассчитана на 5 часов, но в этом году работаем без привязки ко времени. Средний чек – 250-350 тысяч (вся программа вместе с услугами артистов, – прим. Т-и)», – рассказал «Татар-информу» ведущий Ильшат Вакказов.

Если же искать артистов и шоу-программы самостоятельно, то певцам в среднем придется заплатить от 10-20 тысяч за получасовое выступление, бармен-шоу будет стоить около 10 тысяч рублей за 10 минут, иллюзионисты – от тех же 10 тыс. рублей за 15-минутное шоу.

Сколько стоит заказать на корпоратив звезду татарской эстрады?

Выступают на новогодних корпоративах и артисты татарской эстрады. Например, выступления Салавата Фатхетдинова начали бронировать уже за полгода. Певец выступит не только в Татарстане, но также отправится с программой в Москву, Тюмень, Екатеринбург и Уфу, рассказал «Татар-информу» его концертный директор Марсель Имамов. В Казани корпоратив запланирован на 31 декабря – работать коллектив будет почти до полуночи.

Салавата Фатхетдинова начали бронировать уже за полгода. Певец выступит не только в Татарстане, но также отправится с программой в Москву, Тюмень, Екатеринбург и Уфу Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Как таковой программы нет. Люди просто хотят услышать все его хиты. Один выход рассчитан примерно на 40 минут. Гонорар – не секрет, от 500 тысяч до миллиона рублей, все зависит от расстояния и пожеланий клиента. Выступает Салават со своей группой, бэк-вокалистками», – уточнил собеседник информагентства.

В графике Данира Сабирова в начале декабря оставалась лишь пара свободных дней, в которые его можно пригласить с выступлением на корпоратив, рассказала концертный директор Миляуша Сабирова. За выступление певец вместе с группой из десяти человек просят от 500 тысяч рублей. Программа рассчитана в среднем на 4 часа. У Фирдуса Тямаева тоже заняты практически все даты до 31 декабря. Осталась та же пара свободных дней, но певец признался, что вряд ли согласится в них выступать: «Я тоже устаю, мы в этот период очень плотно работаем». Первые заказы ему начали поступать в конце прошлого года.

«Есть те, кто заказывал уже за год, потому что они знают, что мы работаем достойно. У нас нет конкретной программы. Иногда приглашают на 40 минут, но я точно знаю, что этого будет недостаточно. Потому что народ не отпускает, там нужно минимум полтора часа. Гонорар? Все зависит от заказчика, здесь я не капризничаю. Нет у меня каких-то лимитов. Есть заказы на 300 тысяч, бывает и на 500-800 тысяч рублей. Всегда работаем коллективом из 20 человек. Вот в Набережных Челнах был заказ, сказали: потолок – 400 тысяч. Но чем сидеть дома, лучше я поеду с командой, отработаю. И всем будет приятно», – поделился Тямаев.

Он также отметил, что с каждого праздника старается перечислять деньги в свой собственный фонд на нужды бойцов специальной военной операции. И заработанные на новогодних корпоративах средства не станут исключением. «Я хочу сделать ребятам подарки, вкусняшки им хочу отправить. Один наш парень просил квадроцикл, но сейчас он “трехсотый” (раненый, – прим. Т-и). Ждем, когда будет операция, потом уже решим вопрос», – заключил певец.

Базовые ставки аренды загородных домов в окрестностях Казани во второй половине 2024 года составляют 12,5 тысячи рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Средняя стоимость аренды загородного дома 31 декабря – 63 тысячи рублей»

Не все коллективы хотят отмечать Новый год в ресторанах и кафе, есть еще один востребованный вариант – снять загородный дом. Спрос на такую аренду за последние два месяца на 63% выше прошлогодних значений, рассказал «Татар-информу» руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов.

«Вариант встречи Нового года в загородном коттедже в последние несколько лет становится все популярнее», – отметил он.

Базовые ставки аренды загородных домов в окрестностях Казани во второй половине 2024 года составляют 12,5 тысячи рублей – это на 9% выше прошлогодних значений. В новогоднюю ночь ценник повышается в среднем в 2,5 раза. В выходные дни цена тоже выше.

«Кроме того, почти все арендодатели в таком случае сдают объект минимум на двое суток. То есть средние расходы на аренду 31 декабря составят примерно 63 тысячи рублей», – заключил Алексей Попов.

Отметим, что к этой стоимости придется добавить расходы на продукты или услуги кейтеринга. Развлечения также нужно будет организовывать самостоятельно.