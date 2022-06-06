Стали известны финансовые подробности контракта Алексея Мурыгина в «Нефтехимике»

Стало известно, сколько по новому контракту с «Нефтехимиком» будет получать экс-голкипер «Торпедо» Алексей Мурыгин. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, заработная плата вратаря в нижнекамском клубе составит 13 миллионов рублей в качестве оклада. Отмечается, что соглашение хоккеиста с «Нефтехимиком» подписано на один сезон.

Минувший сезон КХЛ Мурыгин провёл в «Торпедо». В составе нижегородского клуба голкипер провел семь матчей в регулярном чемпионате, в которых отразил 94,5% бросков при коэффициенте надёжности 1,39. Помимо «Торпедо» 35-летний хоккеист также выступал за «Амур», «Металлург», «Локомотив» и «Авангард».

Напомним, Мурыгин победил тяжелое онкологическое заболевание, из-за которого был вынужден пропустить два сезона.

Ранее лидер «Нефтехимика» Марат Хайруллин официально перешел в питерский СКА.