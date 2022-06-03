Официально: лидер Нефтехимика Марат Хайруллин перешел в СКА

Бывший нападающий «Нефтехимика» Марат Хайруллин продолжит карьеру в питерском СКА, сообщает пресс-служба клуба из Санкт Петербурга.

Соглашение рассчитано на четыре сезона и будет действовать до 30 апреля 2026 года. Напомним, права на Хайруллина армейцы получили 24 мая в результате обмена с «Нефтехимиком».

В завершившемся сезоне Хайруллин набрал 32 (17+15) очка в 46-ти матчах регулярного чемпионата КХЛ за «Нефтехимик». Также, в четырех играх плей-офф на его счету 3 балла.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Хайруллин провел 321 игру и набрал 113 очков. В составе молодежной сборной России принимал участие в Суперсерии с командами Северной Америки. В этом году дебютировал в составе сборной России.