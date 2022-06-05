Стали известны финансовые подробности контракта Александра Радулова в «Ак Барсе»

Стало известно, сколько по новому контракту с «Ак Барсом» будет получать форвард «Даллас Старз» Александр Радулов. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, заработная плата форварда в казанском клубе в первом сезоне составит 80 миллионов рублей в качестве оклада, а также 125 миллионов рублей в виде бонусов. Во втором сезоне окладная часть Радулова составит 100 миллионов рублей при тех же бонусах в 125 миллионов рублей.

В минувшем сезоне в составе «Далласа» в НХЛ Радулов в 71 матче форвард набрал 22 (4+18) очка при показателе полезности «-20».

Напомним, спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором оценила вероятность перехода Радулова в «Ак Барс» Олега Знарка.