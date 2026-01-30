Стали известны финалистки республиканского конкурса «Татар кызы-2026»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани 28 и 29 января прошел полуфинал республиканского конкурса «Татар кызы-2026». Из 20 участвовавших в нем полуфиналисток 12 девушек были отобраны в финал.

Полуфинал состоял из двух частей. Первая часть – интеллектуальный этап, прошедший в Литературном музее Габдуллы Тукая. Участницам было предложено ответить на вопросы, связанные с поэтом, и найти выход из различных проблемных ситуаций.

Второй частью стал творческий этап, состоявшийся в концертном зале «Сайдаш». На нем девушки представили себя, показали творческие номера и провели короткие беседы с членами жюри.

«Республиканский конкурс „Татар кызы” в последний раз проводился в 2022 году. После трехлетнего перерыва мы решили начать его в новом формате, с новым дыханием. В прошлом году Международный конкурс „Татар кызы” проходил в Оренбургской области, и мы уже дали старт „Татар кызы” 2026 года. Сейчас во многих регионах стартовали различные этапы конкурса, а республиканский конкурс „Татар кызы” является отдельным красивым моментом. Огромное спасибо девочкам!» – рассказал председатель дирекции Международного конкурса «Татар кызы», руководитель комитета по работе со специальными проектами Всемирного конгресса татар Алмаз Халиуллин.

Список финалисток:

Айсылу Абдуллина – город Набережные Челны;

Гульназ Ахмадеева – Балтасинский район;

Жасмина Гилязова – Атнинский район;

Аделина Джалилова – Бавлинский район;

Сирина Закирова – Балтасинский район;

Дина Зарипова – Балтасинский район;

Камила Мингазова – Муслюмовский район;

Диана Новоселова – Апастовский район;

Гульназ Рашитова – Агрызский район;

Алия Сафина – Актанышский район;

Ризаля Сибгатова – Лаишевский район;

Назира Хакимова – Атнинский район.

Проект «Татар кызы» реализуется Всемирным конгрессом татар в целях сохранения, развития и популяризации татарского языка, культуры, национальных традиций и духовного наследия. В нем могут участвовать незамужние девушки в возрасте от 18 до 27 лет. Финал конкурса намечен на конец марта.

