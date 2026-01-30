Стали известны финалистки республиканского конкурса «Татар кызы-2026»
В Казани 28 и 29 января прошел полуфинал республиканского конкурса «Татар кызы-2026». Из 20 участвовавших в нем полуфиналисток 12 девушек были отобраны в финал.
Полуфинал состоял из двух частей. Первая часть – интеллектуальный этап, прошедший в Литературном музее Габдуллы Тукая. Участницам было предложено ответить на вопросы, связанные с поэтом, и найти выход из различных проблемных ситуаций.
Второй частью стал творческий этап, состоявшийся в концертном зале «Сайдаш». На нем девушки представили себя, показали творческие номера и провели короткие беседы с членами жюри.
«Республиканский конкурс „Татар кызы” в последний раз проводился в 2022 году. После трехлетнего перерыва мы решили начать его в новом формате, с новым дыханием. В прошлом году Международный конкурс „Татар кызы” проходил в Оренбургской области, и мы уже дали старт „Татар кызы” 2026 года. Сейчас во многих регионах стартовали различные этапы конкурса, а республиканский конкурс „Татар кызы” является отдельным красивым моментом. Огромное спасибо девочкам!» – рассказал председатель дирекции Международного конкурса «Татар кызы», руководитель комитета по работе со специальными проектами Всемирного конгресса татар Алмаз Халиуллин.
Список финалисток:
Айсылу Абдуллина – город Набережные Челны;
Гульназ Ахмадеева – Балтасинский район;
Жасмина Гилязова – Атнинский район;
Аделина Джалилова – Бавлинский район;
Сирина Закирова – Балтасинский район;
Дина Зарипова – Балтасинский район;
Камила Мингазова – Муслюмовский район;
Диана Новоселова – Апастовский район;
Гульназ Рашитова – Агрызский район;
Алия Сафина – Актанышский район;
Ризаля Сибгатова – Лаишевский район;
Назира Хакимова – Атнинский район.
Проект «Татар кызы» реализуется Всемирным конгрессом татар в целях сохранения, развития и популяризации татарского языка, культуры, национальных традиций и духовного наследия. В нем могут участвовать незамужние девушки в возрасте от 18 до 27 лет. Финал конкурса намечен на конец марта.