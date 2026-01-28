В Казани стартовал полуфинал конкурса «Татар кызы-2026»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Казани, в Литературном музее имени Габдуллы Тукая, стартовал полуфинал республиканского конкурса «Татар кызы-2026». В конкурсе принимают участие 20 девушек из шести зон республики.

«Одна, две или три участницы зональных этапов прошли в полуфинал. Полуфинал состоит из двух частей: сегодня проходит первая часть – интеллектуальный этап. Девушкам предлагается ответить на вопросы, касающиеся биографии и творчества Габдуллы Тукая, и найти выход из различных проблемных ситуаций, чтобы высказать свое мнение. Для проведения интеллектуального этапа мы каждый сезон приглашаем заведующего Домом татарской книги Айдара Шайхина», – пояснила исполнительный директор конкурса «Татар кызы» Айзиля Салахова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На завтрашнем творческом этапе девушки представят себя, покажут творческие номера и проведут короткие беседы с членами жюри. В итоге из 20 полуфиналисток в финал отберут 12 девушек.

Прошедшая в полуфинал представительница Атнинского района РТ Ясмина Хайдачева назвала конкурс «Татар кызы» значимым движением, направленным на развитие татарской культуры и передачу национальных традиций следующему поколению.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Участие в конкурсе было моей давней мечтой. И, наконец, эта мечта сбылась. В настоящее время я учусь на 4 курсе Казанского педагогического колледжа по специальности „Учитель начальных классов”», – добавила она.

Проект «Татар кызы» реализуется Всемирным конгрессом татар в целях сохранения, развития и популяризации татарского языка, культуры, национальных традиций и духовного наследия. В нем могут принять участие незамужние девушки в возрасте от 18 до 27 лет. Финал конкурса состоится в конце марта.

Камиля Билалова