Стали известны два варианта окончания регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги

Стали известны два основных варианта окончания регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, при первом варианте всем клубам лиги засчитываются 45 игр, сыгранных в регулярном чемпионате. Все остальные матчи, сыгранные командами после отметки в 45 игр, аннулируются.

При втором варианте состоится доигровка матчей, запланированных после окончания Олимпийских игр, и определение мест в таблице по проценту набранных очков. В случае такого варианта развития событий, клубы проведут еще по три матча.

Напомним, ранее стало известно о том, что КХЛ приняла решение сделать паузу и не доигрывать регулярный чемпионат.