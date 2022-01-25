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Спорт
25 января 2022  17:35
Дамир Садриев

Стали известны два варианта окончания регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги

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Стали известны два основных варианта окончания регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, при первом варианте всем клубам лиги засчитываются 45 игр, сыгранных в регулярном чемпионате. Все остальные матчи, сыгранные командами после отметки в 45 игр, аннулируются.

При втором варианте состоится доигровка  матчей, запланированных после окончания Олимпийских игр, и определение мест в таблице по проценту набранных очков. В случае такого варианта развития событий, клубы проведут еще по три матча.

Напомним, ранее стало известно о том, что КХЛ приняла решение сделать паузу и не доигрывать регулярный чемпионат. 

#кхл
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