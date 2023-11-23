Стали известны детали истории с отравлением школьников казанской гимназии

Подробности ситуации с отравлением учеников казанской гимназии №28 стали известны «Татар-информу».

По предварительной информации, порядка 17 человек – ученики и учитель –почувствовали недомогание сегодня днем.

Ребята – ученики второго и третьего классов. Как только начали поступать жалобы, школьников распустили по домам.

Учителя и одного ученика увезли на скорой из школы, еще четверых в разное время привезли из дома.

Как стало известно агентству, дети жаловались на тошноту и рвоту.

Напомним, сегодня из казанской гимназии №28 госпитализировали детей с отравлением.

Первое сообщение об отравлении появилось сегодня в вечером в одном из Тelegram-каналов.

Как сообщил один из родителей, детей увезли медики скорой помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Управлении образования Казани агентству сообщили, что в курсе ситуации. На данный момент ждут результаты анализов. Начата внутренняя проверка.

Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура организовала проверку по информации о массовом отравлении школьников. Проверку начали и сотрудники Управления Роспотребнадзора по РТ.