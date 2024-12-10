Стали известны детали ДТП в Татарстане, в котором погибли 4 человека

Фото: Прокуратура Татарстана

Сегодня на 14-м километре дороги Арск – Сиза водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «УАЗом».

Как сообщает прокуратура Татарстана, в результате ДТП 57-летний водитель легковушки и три пассажира в возрасте 55-ти, 35-ти и 64-х лет скончались на месте.

На место происшествия выехал прокурор Арского района Ринат Каримов.

«Татар-информ» рассказывал, что пострадавшего водителя «УАЗа» госпитализировали. Обстоятельства произошедшего выясняются.