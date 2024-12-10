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В Татарстане легковушка столкнулась с «УАЗом», четыре человека погибли
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На дороге Арск – Сиза легковушка Renault столкнулась с «УАЗом». ДТП произошло около села Смак-Корса.
Как сообщили очевидцы «Татар-информу», в результате ДТП погибли три пассажира и водитель легковушки. Пострадавшего водителя «УАЗа» госпитализировали.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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