В Татарстане легковушка столкнулась с «УАЗом», четыре человека погибли

На дороге Арск – Сиза легковушка Renault столкнулась с «УАЗом». ДТП произошло около села Смак-Корса.

Как сообщили очевидцы «Татар-информу», в результате ДТП погибли три пассажира и водитель легковушки. Пострадавшего водителя «УАЗа» госпитализировали.

Обстоятельства ДТП выясняются.