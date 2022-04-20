Стали известны дата и время проведения благотворительного забега «Добрая Казань»

22 апреля в 13:00 у главного здания Казанского (Приволжского федерально универсиета) состоится открытие юбилейной 80-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Республика Татарстан», посвященной 61-й годовщине полета Юрия Гагарина.

Об этом на пресс-конференции, посвященной старту легкоатлетического сезона в столице Татарстана, сообщил председатель городского Комитета физкультуры и спорта Альбер Салихов. По словам спикера, участие в забеге может стать отличной возможностью совместить забег с экскурсией по историческому центру города.

«На этой неделе 22 апреля Казань открывает легкоатлетический сезон традиционной юбилейной 80-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты "Республика Татарстан", посвященной 61-й годовщине полета Юрия Гагарина. Само мероприятие состоится в эту пятницу с 13.00 до 16.00 на улице Кремлевской и музее-заповеднике казанского Кремля. Это отличная возможность беговую экскурсию провести по самому центру города Казани», – цитирует Салихова корреспондент «Татар-информа».

Стоит отметить, что в забегах примут участие изветсные спортсмены, общественные деятели, активисты, учащиеся общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведений, а также любой житель города, неравнодушный к доброму делу.

Кроме того, Салихов отметил, что с этого года появится нововведение – благотворительный забег в рамках проекта «Добрая Казань».

«С этого года у нас появилось нововведение – благотворительный забег в рамках проекта "Добрая Казань". Принять участие в нем сможет любой желающий. Есть три варианта участия – забег на 3 километра с заходом на территорию Кремля и два забега по 500 метров. Все собранные средства пойдут на АНО Добрая Казань. Стоимость забега стоит от тысячи рублей. Взнос можно внести, как на месте в день мероприятия, так и онлайн», – подчеркнул он.

Кроме того, для всех участников будет организованы бесплатные фото и видеосъемка, а также запланированы обширные культурная и спортивная программы. Все участники забега получат памятную медаль и возможность сделать доброе дело.

Как ранее сообщал «Татар-информ», на время проведения эстафеты в центре Казани будет ограничено движение транспорта.