Стали известны дата и место прощания с казанским журналистом Ликой Исаевой

Как стало известно «Татар-информу», церемония прощания с журналистом Ликой Исаевой состоится в четверг, 23 мая, в казанском хосписе «Наташа» по улице Братьев Батталовых, 16. Начало отпевания в 11.00.

Известный казанский журналист Лидия Кирьянова, которую знали под псевдонимом Лика Исаева, ушла из жизни накануне.

Как сообщает газета «Республика Татарстан», С 1994 по 2004 год она служила в МВД Татарстана. После увольнения решила попробовать себя в журналистике. Долгое время работала в «Комсомольской правде», в последнее время – в «Казанских ведомостях» и в «Республике Татарстан».

Лидия Кирьянова ушла из жизни на 54-м году.