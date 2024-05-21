Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Стали известны дата и место прощания с казанским журналистом Ликой Исаевой
Как стало известно «Татар-информу», церемония прощания с журналистом Ликой Исаевой состоится в четверг, 23 мая, в казанском хосписе «Наташа» по улице Братьев Батталовых, 16. Начало отпевания в 11.00.
Известный казанский журналист Лидия Кирьянова, которую знали под псевдонимом Лика Исаева, ушла из жизни накануне.
Как сообщает газета «Республика Татарстан», С 1994 по 2004 год она служила в МВД Татарстана. После увольнения решила попробовать себя в журналистике. Долгое время работала в «Комсомольской правде», в последнее время – в «Казанских ведомостях» и в «Республике Татарстан».
Лидия Кирьянова ушла из жизни на 54-м году.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников