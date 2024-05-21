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Происшествия 21 мая 2024 15:06

Стали известны дата и место прощания с казанским журналистом Ликой Исаевой

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Как стало известно «Татар-информу», церемония прощания с журналистом Ликой Исаевой состоится в четверг, 23 мая, в казанском хосписе «Наташа» по улице Братьев Батталовых, 16. Начало отпевания в 11.00.

Известный казанский журналист Лидия Кирьянова, которую знали под псевдонимом Лика Исаева, ушла из жизни накануне.

Как сообщает газета «Республика Татарстан», С 1994 по 2004 год она служила в МВД Татарстана. После увольнения решила попробовать себя в журналистике. Долгое время работала в «Комсомольской правде», в последнее время – в «Казанских ведомостях» и в «Республике Татарстан».

Лидия Кирьянова ушла из жизни на 54-м году.

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