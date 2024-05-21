Скончалась известный казанский журналист Лика Исаева

Сегодня стало известно, что накануне вечером ушла из жизни известный казанский журналист Лидия Кирьянова, которую знали под псевдонимом Лика Исаева.

Лидия Кирьянова ушла из жизни на 54-м году.

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Как сообщает газета «Республика Татарстан», С 1994 по 2004 год она служила в МВД Татарстана. После увольнения решила попробовать себя в журналистике. Долгое время работала в «Комсомольской правде», в последнее время – в «Казанских ведомостях» и в «Республике Татарстан».

О дате и месте прощания станет известно позднее.