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Происшествия 21 мая 2024 08:28

Скончалась известный казанский журналист Лика Исаева

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Сегодня стало известно, что накануне вечером ушла из жизни известный казанский журналист Лидия Кирьянова, которую знали под псевдонимом Лика Исаева.

Лидия Кирьянова ушла из жизни на 54-м году.

Фото: © Соцсети

Как сообщает газета «Республика Татарстан», С 1994 по 2004 год она служила в МВД Татарстана. После увольнения решила попробовать себя в журналистике. Долгое время работала в «Комсомольской правде», в последнее время – в «Казанских ведомостях» и в «Республике Татарстан».

О дате и месте прощания станет известно позднее.

#умер журналист
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