«Стали избавляться от валюты»: почему санкции США ударили не по рублю, а по доллару?

Прошла неделя, как Мосбиржа попала под американские санкции

Фото: © Сергей Гунеев / РИА Новости

Ликвидация торгов на Мосбирже обернулась проблемами у импортеров

Прошла неделя, как Мосбиржа попала под американские санкции. С 13 июня официальные курсы доллара и евро к российскому рублю устанавливает Центробанк. О том, как теперь выстроен механизм, «Татар-информ» уже рассказывал.

В первый же день появились слухи о том, что доллар будут продавать за 200, так что паникеры начали штурмовать обменники, но опасения были абсолютно напрасны. Как и предсказывали аналитики, взлета курсов доллара и евро не случилось, напротив – валюты несколько подешевели. Как же так вышло, что американские санкции привели к укреплению рубля?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить, что биржевой курс определяется спросом на валюту и ее предложением. Спрос на валюту идет со стороны импортеров, которые покупают валюту, чтобы покупать иностранные товары. Предложение валюты определяется экспортерами, которые привозят валюту, заработанную на зарубежных рынках.

«На кого сильнее подействовала эта ситуация с ликвидацией торгов? Судя по всему, на импортеров, которые стали меньше покупать валюту. Процедура покупки валюты стала сложнее и менее понятной. Теперь приходится делать это в банках, а не на бирже, комиссии при этом выросли. Разница между ценами покупки и продажи увеличилась. Импортеры сократили покупку валюты, и, естественно, спрос на валюту упал, вот, собственно, и все объяснение», – рассказал «Татар-информу» кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака.

Импортеры испугались и вторичных санкций, которые могли бы быть введены против тех иностранных предприятий и банков, которые продолжают работать с российскими партнерами. Сокращение импорта привело к снижению спроса на иностранную валюту. Добавим – раз поток импорта сократился, то все это может привести к росту цен на импортные товары.

Как и предсказывали аналитики, взлета курсов доллара и евро не случилось, напротив – валюты несколько подешевели Фото: © «Татар-информ»

Кто еще повлиял на ослабление доллара?

Вероятно, что на ситуацию повлияли не только экспортеры и импортеры, но и спекулянты, которые пытались заработать на разнице курса. Они поняли, что спекулировать валютой уже невозможно, и начали переводить свои валютные активы в рубли.

«Санкции снова поставили под вопрос: а нужны ли вообще доллар и евро в России? Естественно, кто-то пожелал избавиться от валюты», – полагает профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох.

На укрепление российской валюты повлиял и рост спредов – разницы между ценой покупки и ценой продажи валюты.

«Аналогичная ситуация возникла после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года, когда боялись санкций против НКЦ и Московской биржи. На волне этих страхов биржевой курс доллара снижался почти до 50 рублей за доллар, а спреды также увеличились», – пояснил «Татар-информу» начальник аналитического управления из компании Банк БКФ Максим Осадчий.

На укрепление российской валюты повлиял и рост спредов – разницы между ценой покупки и ценой продажи валюты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вернется ли доллар к отметке в 90 рублей?

Сегодняшний курс доллара на сайте ЦБ – 87 рублей, евро – 93,3 рубля. В последний день торгов на Мосбирже, 11 июня, показатели были такие: 89,1 рубля за доллар и 95,6 рубля за евро. То есть снижение есть, а будут ли падать доллар и евро дальше?

Краткосрочные прогнозы по курсам валют – дело абсолютно неблагодарное, а в нынешних реалиях никто не даст гарантий. По сути, все будет зависеть от экспортеров и импортеров. Фактически курс будет определяться тем, у кого больше проблем, — у импортеров или у экспортеров. Если у экспортеров — валютный курс будет расти, если у импортеров — падать.

Поскольку все эти факторы носят временный характер, то дальнейшего укрепления рубля ожидать не стоит. Профессор Игорь Кох полагает, что так или иначе доллар будет стоить в диапазоне 85-90 рублей.

Паникеры, которые побежали в обменники 13 июня, наверняка уже пожалели о проведенных операциях Фото: © Илья Питалев / «Татар-информ»

Хранить доллары под подушкой десятилетиями – это неплохой вариант

Паникеры, которые побежали в обменники 13 июня, наверняка уже пожалели о проведенных операциях. Есть смысл покупать доллар только в качестве долгосрочных инвестиций. Если же вы надеетесь остаться в выигрыше, инвестировав в доллар на год-два, то ничего не выгорит.

«Играть на краткосрочных курсах валют — бессмысленная затея, потому что в краткосрочном периоде предсказать движение валюты задача почти невозможная и мало кто этим занимается. В долгосрочном периоде ситуация простая — доллар, скорее всего, на протяжении ближайших 10 лет будет являться самой надежной валютой. Едва ли что-то это изменит. Пока вероятность того, что хоть какая-то валюта сможет сместить доллар с первого места, близка к нулю. Для этого нет никаких условий», – считает Николай Кульбака.

Если у вас уже есть доллары и евро наличкой, то эксперты рекомендуют оставить их как есть. Что касается валютных вкладов, то, по мнению Кульбаки, вещь это не самая надежная, поскольку государство в любой момент может изменить правила игры.

«Вряд ли кто-то запретит доллар и евро. В долгосрочном периоде доллары и евро хороший способ сбережений при условии, что вы не будете этими деньгами пользоваться хотя бы несколько лет. Если вы собираетесь использовать ее в течение одного-двух лет, то переводить в доллары и евро не актуально, потому что больше потеряете на комиссии, она будет расти», – добавил аналитик.

Получается, что санкции в отношении Мосбиржи дали неожиданный эффект укрепления рубля, но надолго ли это – никто не берется прогнозировать. Пытаться много выиграть на изменениях валютных курсов бесполезно, потери на комиссии могут быть даже выше. А вот хранить деньги наличкой в долларах или евро – идея здравая, только надо забыть об этих сбережениях лет на десять. Вся эта ситуация с ослаблением валюты имеет и плюсы – например, может приостановить темпы инфляции, и минусы – к примеру, рост цен на импортные товары.