«Это подарок американцев»: что будет с курсом доллара и евро после отмены торгов на бирже

Мосбиржа попала под американские ограничения. Из-за этого с сегодняшнего дня она больше не будет торговать долларом и евро

Фото: «Татар-информ»

Что произошло?

За последние годы россияне настолько привыкли к слову «санкции» в новостях, что, кажется, перестали обращать внимание. Но вчерашние сообщения повергли всех в шок: Мосбиржа попала под американские ограничения. Из-за этого с сегодняшнего дня она больше не будет торговать долларом и евро. Под санкции попал и Национальный клиринговый центр (НКЦ), который выступает посредником в сделках с валютой на бирже.

Неожиданностью новость стала и потому, что санкции ввели в праздничный выходной день, когда Мосбиржа не проводит торги.

«Это подарок ко Дню России от американцев, так что это, конечно, не случайность», — прокомментировал «Татар-информу» доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.

Такой вот «подарочек» ко Дню России, но в этой ситуации есть и плюсы. У участников рынка была возможность прийти в себя, переспать с этими мыслями ночь. Если бы санкции ввели сегодня, шок был бы гораздо серьезнее, считает Кох.

Игорь Кох: «Это подарок ко Дню России от американцев, так что это, конечно, не случайность» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как теперь будут определять официальный курс доллара и евро?

Кроме биржи курс доллара и евро определял и будет определять Центробанк. И он считается официальным. Правда, до санкций регулятор устанавливал официальный курс на основе торгов на Мосбирже.

Теперь Центробанк будет брать информацию о внебиржевых сделках, о сделках, которые заключаются на межбанковском рынке. Об этом регулятор написал вчера в своем телеграм-канале.

«Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов», — говорится в сообщении.

Регулятор также отметил, что такое решение закреплено в указе Банка России от 3 октября 2022 года. То есть Центробанк ждал американских санкций в отношении Мосбиржи еще с тех времен или как минимум был готов к ним.

Центробанк ждал американских санкций в отношении Мосбиржи еще с тех времен или как минимум был готов к ним Фото: © Мария Девахина, РИА Новости

Как теперь будут торговать долларом и евро?

Хоть это и громкая новость, но если разобраться, все не так уж плохо. Никто не запрещает заключать сделки с любыми валютами, потому что санкции ограничивают не сделки с валютой в принципе, а запрещают делать это именно на Московской бирже.

До сегодняшнего дня большая часть сделок с иностранной валютой происходила на межбанковском рынке, то есть банки торгуют напрямую между собой, а не на бирже.

«Естественно, что теперь не будет возможности прямой торговли на биржевом рынке у физических лиц, у предприятий. Они будут вынуждены покупать и продавать иностранную валюту только в сделках со своими банками, а банки могут торговать между собой», — пояснил Игорь Кох.

Вполне возможно, что физлица и юрлица теперь будут пользоваться какой-то внебиржевой электронной площадкой. Такие площадки есть и сейчас, просто они менее востребованы. Торговля валютой будет продолжаться, но будет организована иначе.

После новостей о прекращении торгов долларом и евро на Мосбирже люди начали штурмовать обменники Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Когда рынок перестанет трясти?

После новостей о прекращении торгов долларом и евро на Мосбирже люди начали штурмовать обменники. По крайней мере, такие видео из Москвы появляются в телеграм-каналах.

В этом нет ничего удивительного — люди, не разобравшись в ситуации, наученные опытом февраля-марта 2022 года, побежали в обменники, не желая остаться с носом. Но финансовые эксперты считают, что паника в нынешней ситуации излишня.

Сначала рынок может лихорадить, считает Игорь Кох. Будет это происходить ровно до того момента, пока Центробанк не отладит механизм, как устанавливать официальный курс рубля по отношению к этим двум валютам.

Если у вас есть вклады в долларах или евро или наличная валюта, то эксперты советуют оставить все как есть Фото: © «Татар-информ»

Что делать с долларами и евро «под матрасом» и в банках?

На ситуации удалось, как всегда, заработать спекулянтам. Вчера некоторые мелкие банки продавали доллар за 200 рублей.

Однако в банках Казани ситуация не критичная. Например, в одной из кредитных организаций Казани, где всегда можно купить наличную валюту, курс доллара накануне вечером, в день введения санкций, стоил 93,3 рубля, а сегодня в 12.00 – 96,3 рубля. То есть вырос он на 3 рубля, или на 3%. Но это не тот шоковый рост, как в марте 2022 года, когда курс пробил отметку в 120 рублей за доллар.

А вот курс евро даже припал. Вчера его стоимость составляла 100,8 рубля, сегодня – 99,9.

В крупнейшем федеральном банке сегодня можно купить доллар за 93 рубля, продать за 84,7 рубля. Приобрести евро – за 102,7 рубля, продать за 93,3 рубля.

Если у вас есть вклады в долларах или евро или наличная валюта, то эксперты советуют оставить все как есть. Кстати, мнение, что лучше перевести в китайские юани, ошибочное. Эксперты отмечают, что это рискованный шаг.

«Да ничего не нужно делать, и вклады, и наличные никак не затрагиваются этим решением. Банки будут также продавать доллары и евро, покупать их, будут работать с валютными вкладами. Отсутствие торгов на бирже никак не влияет», — объяснил Игорь Кох.

Максим Осадчий считает, что вчерашние американские санкции превосходят те, что обрушились на Россию сразу после начала СВО. Но, несмотря на то что удар значительно сильнее, он окажет меньшее влияние Фото: скриншот видео

«Это ужас, но не прям ужас-ужас»

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что вчерашние американские санкции превосходят те, что обрушились на Россию сразу после начала СВО. Но, несмотря на то что удар значительно сильнее, он окажет меньшее влияние.

«Того кризиса, который возник сразу после начала СВО из-за тогда введенных санкций, я отнюдь не ожидаю. Вспомним, что тогда происходило: обвал рубля мощнейший, набеги населения на банки, люди потрошили банкоматы, забирали свои средства. ЦБ вынужден был резко поднять ключевую ставку до 20%, и процесс повернул вспять: люди пошли в банки, но уже понесли деньги», — напомнил Осадчий «Татар-информу».

Спустя два года российская экономика уже выработала защитные механизмы, в значительной степени произошел разворот на Восток, произошли процессы дедолларизации и деевроизации и юанизации с другой стороны, сказал Осадчий.

«Как говорится, это ужас, но не прям ужас-ужас», — подытожил эксперт.

За последние два года Россия достаточно успешно перешла на использование других валют в своих экспортно-импортных операциях. Такой зависимости от обращения доллара и евро уже нет Фото: © «Татар-информ»

Экономике нужно адаптироваться. Снова

Профессор Игорь Кох также считает, что европейские и американские санкции уже давным-давно направлены на исключение России из мировой экономической и финансовой жизни. То, что сделано сейчас, — это продолжение санкций последних 10 лет.

«Все возможности уже исчерпаны, поэтому в ход пошли вот такие варианты», — считает Кох.

Но за последние два года Россия достаточно успешно перешла на использование других валют в своих экспортно-импортных операциях. Такой зависимости от обращения доллара и евро уже нет. «Более 40% всех импортных и экспортных операций в России вообще осуществляются в рублях», — отметил профессор КФУ.

Новости о санкциях в сторону Мосбиржи звучат действительно пугающе, но регулятор держит ситуацию под контролем — доллар и евро не взлетели до 150 рублей, за вклады можно не переживать, за наличность тоже. Российской экономике всего-навсего надо снова подстроиться под новые реалии, но, как мы понимаем, ей уже не впервой.