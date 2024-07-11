«Стала сильнее ради него»: рассказ жены бойца СВО из Татарстана

Фото: yutazy.ru

«Не смог остаться в стороне и подписал контракт»

Артур Ядгаров из села Байряка Ютазинского района, известный среди сослуживцев как Арчи, сейчас далеко от дома, в зоне СВО. Его супруга Альфира поделилась своей историей с «Татар-информом».

«С Артуром мы познакомились в 2007 году на дне рождения подруги, наша любовь вспыхнула как искра, уже через год мы поженились. Элина, наша старшая 14-летняя дочь, танцует и рисует. Ильвина, помладше, тоже художница, но еще и маленькая хозяюшка. А скоро родится наш третий ребенок», – рассказала Альфира.

Решение Артура уйти на фронт было неожиданным для семьи, но, как признается Альфира, понятным.

«Это был его выбор – защищать то, что нам дорого. Мы пытались отговорить, но... Знаете, в его глазах была такая решимость, что я поняла – это его путь», – рассказала супруга военнослужащего.

Дни Альфиры теперь наполнены ожиданием и надеждой.

«Каждый звонок от него – как глоток воздуха. Он мало рассказывает о службе, больше спрашивает о нас, о детях. И в этих вопросах – вся его забота и любовь», – рассказала женщина.

Фото: из семейного архива Ядгаровых

«Все трудности переживаю вместе с мужем»

Быть женой военного – это особая миссия, считает Альфира.

«Это значит быть сильной за двоих, улыбаться, когда хочется плакать, и верить, даже когда страшно. Но я горжусь им. Я полюбила его за эти качества, за его способность принимать волевые решения, за самостоятельность и уверенность в себе. Горжусь его смелостью, его верностью долгу и все трудности переживаю вместе с ним», – рассказала супруга Арчи.

На стене – фотографии Артура, его медали «За отвагу» и «Участнику специальной военной операции». Альфира призналась, что девочки часто подходят к ним, прикасаются. Для них отец – настоящий герой.

Заканчивая разговор, Альфира обратилась ко всем, кто ждет своих близких с фронта:

«Пусть наша любовь будет им щитом. Пусть наша вера приведет их домой. И пусть скорее наступит день, когда все семьи воссоединятся и мир вновь наполнится радостью встреч», – подытожила жена военнослужащего.

Фото: yutazy.ru

«Какие льготы и выплаты положены участникам СВО»

Общий размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до 1,5 млн рублей с учетом мер поддержки от городов, муниципальных районов и предприятий Татарстана. Данные меры распространятся на всех граждан, решивших подписать контракт на территории Татарстана, независимо от их фактического места жительства, а также на иностранцев, которым при необходимости окажут содействие в получении ИНН и гражданства РФ в соответствии с законодательством.

Контрактников республиканские власти экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов СВО.

Помимо финансовой помощи новым патриотам-контрактникам гарантируется организационное сопровождение (в Казани с прошлого года работает Центр оформления на контрактную службу «Батыр»), все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки, реабилитации им и членам их семей. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым, берут под опеку семьи бойцов.

Республика оказывает постоянную помощь контрактникам исходя из их запросов: отправляется различное оборудование, предметы первой необходимости и многое другое. В зоне СВО контрактникам ежемесячно начисляется оплата от Минобороны – от 210 тысяч рублей.

Льготы для военнослужащих:

бесплатное медицинское обслуживание;

бесплатные путевки в санатории и профилактории за счет Министерства обороны РФ; также будет действовать скидка в 50% от стоимости путевки для членов семьи военнослужащего;

возможность получения льготной ипотеки, приобретение жилья за счет Министерства обороны.

Накопительно-ипотечная система (НИС) – это форма жилищного обеспечения военнослужащих по контракту. Военнослужащему открывается индивидуальный накопительный счет, на который ежегодно, вплоть до увольнения, зачисляется определенная сумма, в 2023 году это 349 614 рублей.

На покупку жилья военнослужащий может использовать как накопленные средства, так и заемные у банка. Ссуду гасит не сам военнослужащий, а государство – госучреждение «Росвоенипотека». Военнослужащий может вступить в накопительно-ипотечную систему при наличии выслуги в 3 года. Военнослужащие, участвующие в СВО, смогут приобрести жилье сразу после вступления в НИС.

Возможность получения бесплатного дополнительного образования

Любой военнослужащий по контракту может пройти обучение и получить офицерское звание и командную должность. Это дает возможность роста по карьерной лестнице.

Статус ветерана боевых действий

Все военнослужащие, кто принимал участие в СВО, получают статус ветерана боевых действий. Одновременно с получением этого статуса гражданин получает ежемесячную выплату в размере 3 480 рублей и 15 суток ежегодного отпуска.

Страхование жизни и здоровья

За ранение каждый военнослужащий получает единовременно до 3 млн рублей, в зависимости от степени тяжести ранения. В случае гибели военнослужащего его семья получает до 12 млн рублей.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Для семей военнослужащих:

Предусмотрена карта «Батыр», она полностью покрывает оплату детского сада, всех кружков в детском саду, питания. Школьники могут посещать абсолютно все школьные кружки, продленку, для них предусмотрено бесплатное питание и спортивные секции. Также в сопровождении одного взрослого дети бесплатно могут посещать театры и музеи.

Если были долги по оплате ипотеки, то они не взимаются в то время, пока гражданин служит по контракту.

Дети участников специальной военной операции получают квоту на поступление в вузы. В каждом институте есть квота на поступление этих детей. Если ранее ребенок уже поступил на учебу на платной основе, то он сможет перевестись на бюджет.