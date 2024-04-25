«Стала мамой в шестой раз»: в Год семьи в Бавлах чествовали многодетных семей

Фото предоставлено Айгуль Габдрафиковой

В Бавлинском отделе ЗАГС 25 апреля в торжественной обстановке вручили свидетельство о рождении двум многодетным семьям. Так, в семье Фарраховых родилась девочка Дарьяна, а в семье Идиевых — мальчик Абдулло.

С таким значимым событием супругов поздравила замруководителя исполкома по социальным вопросам Ильмира Хуснуллина.

«Самая великая ценность любого человека — это не деньги, не карьера, — обратилась к семьям Ильмира Хуснуллина, — Самая великая ценность — иметь детей. Аллах, Бог дал вам эту ценность. Поэтому любите, оберегайте, растите, воспитывайте их, чтобы они выросли настоящими гражданами Российской Федерации, республики Татарстан и нашего района. И самое главное, чтобы они были вашей гордостью, чтобы вы всегда гордились своими детьми!»

Фото предоставлено Айгуль Габдрафиковой

Алёна Фаррахова стала мамой в четвёртый раз. Вышла замуж в 2009 году, старшей дочери 14 лет. Вторая и третья дочки родились в 2018 и 2019 годах. А 20 марта этого года появилась на свет ещё одна девочка.

«Для меня быть мамой — это большое счастье, радость и надежда на будущее, — говорит многодетная мама, – Надежда на то, что в будущем нас ждёт что-то светлое, приятное. И конечно, будущее — в наших детях».

В свою очередь, Мавлия Идиева стала мамой в шестой раз. Они с мужем переехали в Бавлы из Таджикистана в 2010 году. Здесь родились все их дети.

«Для меня быть мамой большое счастье, я рада, что я многодетная, — говорит женщина, — У нас 28 марта родился сын, назвали Абдулло».

Завершилось мероприятие вручением подарков.

Фото предоставлено Айгуль Габдрафиковой

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 7 февраля заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.