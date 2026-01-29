Стало известно, почему прошлой зимой подросток поджег здание Порохового завода

Причины, по которым в прошлом январе подросток решился на поджог Порохового завода в Казани, он сам назвал следствию, эту информацию «Татар-информу» сообщил сотрудник правоохранительных органов.

Как выяснилось, он решился выполнить задание СБУ из идеологических соображений.

«Он рассказал, что не согласен с внутренней и внешней политикой нашей страны и поэтому, в качестве протеста, решил совершить теракт. И такие люди наиболее опасны. Если те, кто совершает преступление за деньги, не всегда понимают, что им грозит, то идеологически настроенные в полной мере осознают, к чему могут привести их действия. Этот парень кинул коктейль Молотова в административное здание Порохового завода», – рассказал сотрудник правоохранительных органов.

Завод успели потушить, но, если бы здание загорелось, последствия могли бы быть серьезными. В процессе следствия выяснилось, что парень проходил обучение и изучал специальную экстремистскую литературу – учился изготавливать взрывчатые вещества.

Полный материал на эту тему читайте по ссылке.