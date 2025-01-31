В Казани задержали подростка, пытавшегося поджечь здание Порохового завода

В Казани задержали подростка, пытавшегося поджечь административное здание Порохового завода. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Поджигателем оказался ученик 10 класса – 16-летний житель Казани. Молодой человек частично признал вину и рассказал, что таким образом решил доставить неприятности отцу, который недавно ушел из семьи.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Подросток заключен под стражу.

Инцидент произошел 24 января в 14:35. Подросток поджег здание Порохового завода, бросив в него горящий «коктейль Молотова». После этого молодой человек в балаклаве сбежал. В свою очередь возгорание быстро удалось потушить.