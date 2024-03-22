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Происшествия 22 марта 2024 10:32

Стала известная предварительная причина пожара в частном доме в Лениногорске

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В ГУ МЧС России по РТ назвали предварительную причину трагедии, которая произошла накануне в Лениногорске.

Напомним, накануне вечером в Лениногорске загорелся одноэтажный частный дом. В результате пожара погибли находившиеся в доме 68-летняя женщина и 64-летний мужчина.

По данным ведомства, предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прокуратура начала проверку.

#пожар
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