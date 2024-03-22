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Стала известная предварительная причина пожара в частном доме в Лениногорске
В ГУ МЧС России по РТ назвали предварительную причину трагедии, которая произошла накануне в Лениногорске.
Напомним, накануне вечером в Лениногорске загорелся одноэтажный частный дом. В результате пожара погибли находившиеся в доме 68-летняя женщина и 64-летний мужчина.
По данным ведомства, предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
Прокуратура начала проверку.
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