На пожаре в частном доме в Лениногорске погибли два человека

Сегодня вечером в Лениногорске загорелся частный одноэтажный дом. В результате погибли два человека. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

По данным ГУ МЧС России по РТ, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Отмечается, что трагедия произошла на Девонской улице. В результате пожара погибли находившиеся в доме 68-летняя женщина и 64-летний мужчина.

На место происшествия выехал Лениногорский городской прокурор Алексей Панишев.

Сотрудниками надзорного ведомства организована проверка. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.