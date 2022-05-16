Стала известна зарплата Глухова по новому контракту с «Ак Барсом»

Стали известны финансовые подробности нового контракта Михаила Глухова в «Ак Барсе». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, заработная плата 34-летнего хоккеиста по новому однолетнему соглашению с казанским клубом составит 20 миллионов рублей.

Стоит отметить, что форвард выступает за «Ак Барс», начиная с сезона 2014/15. В составе «барсов» Глухов провёл 425 матчей и набрал 102 (48+54) очка. В минувшем сезоне форвард провёл в составе казанцев 45 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.

Напомним, в нынешнем межсезонье «Ак Барс» пополнили уже пять новичков: нападающие Вадим Шипачев и Кирилл Семенов, а также защитники Динар Хафизуллин, Вячеслав Войнов и Василий Токранов. Кроме того, соглашения с клубом продлили форварды Никита Дыняк и Артем Лукоянов.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» предложила свой вариант пятёрок казанской команды на новый сезон, с учетом новичков клуба.