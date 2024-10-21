Стала известна программа саммита БРИКС в Казани

Саммит БРИКС в Казани начнется 22 октября с Церемонии встречи глав делегаций государств XVI саммита БРИКС, прибывающих на неформальный обед. Об этом говорится в программе, опубликованной на сайте мероприятия.

На второй день, 23 октября, состоится заседание XVI саммита БРИКС в узком составе и заседание в расширенном составе. Далее последует церемония официальной встречи глав делегаций – участников XVI саммита БРИКС и торжественный прием.

Третий день саммита, 24 октября, начнется с совместного фото глав делегаций – участников XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/ «БРИКС плюс». После чего состоится первое пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», а затем второе пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» (в формате рабочего завтрака).

Помимо этого, в третий день Президент РФ Владимир Путин проведет пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, с кем встретится Путин во время саммита БРИКС в Казани.