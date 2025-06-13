Стала известна причина пожара в Татарстане, где погибла девятилетняя девочка

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Стала известна причина пожара в селе Кубассы, на улице Озерной, где погибла девятилетняя девочка.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в доме проживала многодетная семья – родители и трое детей. До прибытия пожарных родители из горящего дома спасли годовалого и 12-летнего мальчиков.

Прибывшие пожарные потушили возгорание в бревенчатом доме на 80 квадратах. Во время разбора сгоревших конструкций они нашли тело девятилетней девочки.

Выяснилось, что отец после того, как вывел двоих детей и супругу, в дом войти не смог из-за сильного задымления.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

Женщина рассказала, что она курит обычно в доме или около веранды дома. Однако курила ли она накануне на веранде дома – не помнит.

Пожарные установили, что наибольшие повреждения получила именно веранда дома.

«Татар-информ» рассказывал, что по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Чистопольская городская прокуратура контролирует ход и результаты следствия.